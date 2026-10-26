Sześć sił politycznych mogłoby wejść do polskiego Sejmu, gdyby wybory parlamentarne odbyły się teraz. Według sondażu Ipsos dla TVP Info i programu „19:30” największe poparcie ma Koalicja Obywatelska — 34%. Informuje o tym RMF24.

Rozkład poparcia

Drugie miejsce w sondażu zajęło Prawo i Sprawiedliwość z poparciem 26%. Trzecie miejsce przypadło Konfederacji, na którą gotowych jest zagłosować 10% respondentów.

Do parlamentu weszłyby również Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna — 8%, Nowa Lewica — 6% oraz Polskie Stronnictwo Ludowe — 5%. RMF24 zaznacza, że jest to pierwszy od dłuższego czasu sondaż poparcia dla partii, w którym Polskie Stronnictwo Ludowe przekroczyło próg wyborczy.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Partie poza Sejmem

Partia Razem i Rozwój Plus otrzymały po 4% poparcia, co nie wystarcza do wejścia do Sejmu. Polska 2050 uzyskała 1% poparcia, a kolejny 1% ankietowanych wybrał opcję „inna partia”.

Według wyliczeń opartych na takim rozkładzie głosów Koalicja Obywatelska otrzymałaby 196 mandatów, Prawo i Sprawiedliwość — 157, Konfederacja — 48, Konfederacja Korony Polskiej — 36, Nowa Lewica — 18, a Polskie Stronnictwo Ludowe — 5. Sondaż przeprowadzono metodami CATI/CAVI 21–22 października na reprezentatywnej ogólnopolskiej próbie 1000 dorosłych Polaków.

Czytaj nas na