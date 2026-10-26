Prokuratura w Rzymie we Włoszech bada oświadczenia aktywistów flotylli płynących do Gazy dotyczące tortur i innych domniemanych przestępstw po ich zatrzymaniu przez siły izraelskie. Jak podaje Jerusalem Post, postępowanie wszczęto po skargach 50 obywateli Włoch zatrzymanych podczas dwóch misji Global Sumud Flotilla we wrześniu–październiku 2025 roku oraz kwietniu–maju 2026 roku.

Oświadczenia aktywistów

W oświadczeniu prokuratury w Rzymie wskazano, że sprawa dotyczy domniemanych tortur, porwania ludzi, spowodowania obrażeń ciała, rozboju oraz uszkodzenia mienia. Według śledztwa uczestnicy pierwszej misji zgłaszali pobicia, obrażenia, groźby śmierci, zniewagi i oskarżenia o terroryzm.

Aktywiści zatrzymani po drugiej misji twierdzili, że byli bici w ciemności oraz że użyto wobec nich gumowych kul i paralizatorów. Twierdzenia te są przedmiotem śledztwa i nie oznaczają udowodnienia winy którejkolwiek z osób objętych sprawą.

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Urzędnicy objęci śledztwem

16 października włoscy śledczy formalnie objęli postępowaniem izraelskiego ministra, przedstawicieli Sił Obronnych Izraela, policji i służby więziennej. Śledztwo, które wcześniej koncentrowało się na izraelskim ministrze bezpieczeństwa narodowego Itamarze Ben-Gwirze, rozszerzono również na około tuzin przedstawicieli izraelskiego wojska i służby więziennej.

Wśród wojskowych wymienionych przez publikację są były dowódca marynarki wojennej David Saar Salama, obecny dowódca marynarki wojennej Eyal Harel, ich doradcy Tal Politis i Guy Levy, dowódca bazy marynarki wojennej w Aszdodzie Eitan Paz, a także dowódca jednostki Shayetet 13.

Prokuratorzy poinformowali, że w czerwcu wysłali do Izraela wniosek o pomoc prawną, aby odtworzyć przebieg wydarzeń i ustalić indywidualną odpowiedzialność. Nie sprecyzowali, czy otrzymali odpowiedź. Zgodnie z włoskim prawem przestępstwa popełnione za granicą przeciwko obywatelom Włoch mogą być rozpatrywane w Rzymie. Sam fakt objęcia osoby śledztwem nie oznacza jej winy i nie prowadzi automatycznie do procesu sądowego.

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