Прокуратура Рима в Италии расследует заявления активистов флотилий, направлявшихся в Газу, о пытках и других предполагаемых преступлениях после их задержания израильскими силами. Как сообщает Jerusalem Post, производство открыли после жалоб 50 граждан Италии, задержанных во время двух миссий Global Sumud Flotilla в сентябре—октябре 2025 года и апреле—мае 2026 года.

Заявления активистов

В заявлении прокуратуры Рима говорится, что дело касается предполагаемых пыток, похищения людей, причинения телесных повреждений, грабежа и повреждения имущества. По данным следствия, участники первой миссии заявляли об избиениях, травмах, угрозах убийством, оскорблениях и обвинениях в терроризме.

Активисты, задержанные после второй миссии, утверждали, что подверглись избиениям в темноте, применению резиновых пуль и электрошокеров. Эти утверждения являются предметом расследования и не означают доказанности вины кого-либо из фигурантов дела.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Должностные лица под следствием

16 октября итальянские следователи официально внесли в расследование израильского министра, представителей Армии обороны Израиля, полиции и пенитенциарной службы. Расследование, которое ранее было сосредоточено на министре национальной безопасности Израиля Итамаре Бен-Гвире, также расширили примерно на десяток представителей израильских военных и пенитенциарной службы.

Среди военных, которых упоминает издание, — бывший командующий ВМС Давид Саар Саламе, действующий командующий ВМС Эяль Харель, их советники Таль Политис и Гай Леви, командир военно-морской базы в Ашдоде Эйтан Паз, а также командир подразделения Shayetet 13.

Прокуроры сообщили, что в июне направили Израилю запрос о правовой помощи, чтобы восстановить ход событий и установить индивидуальную ответственность. Они не уточнили, получили ли ответ. По итальянскому законодательству преступления, совершенные за рубежом против граждан Италии, могут рассматриваться в Риме. Сам факт внесения лица в расследование не означает его вины и не ведет автоматически к судебному процессу.

Читай нас в