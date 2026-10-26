意大利罗马检方正在调查前往加沙的船队活动人士提出的指控：他们在被以色列部队拘押后遭受酷刑及其他涉嫌犯罪行为。据《耶路撒冷邮报》报道，相关程序是在50名意大利公民提出投诉后启动的；这些人于2025年9月至10月以及2026年4月至5月两次Global Sumud Flotilla任务期间被拘押。

活动人士的指控

罗马检察院的一份声明称，该案涉及涉嫌酷刑、绑架、造成身体伤害、抢劫和毁坏财物。根据调查，首次任务的参与者称遭到殴打、受伤、死亡威胁、侮辱以及恐怖主义指控。

第二次任务后被拘押的活动人士称，他们曾在黑暗中遭到殴打，并被使用橡胶子弹和电击枪。这些说法是调查对象，并不意味着案件中任何相关人员的罪责已被证实。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

接受调查的官员

10月16日，意大利调查人员正式将一名以色列部长、以色列国防军、警方和监狱管理部门的代表列入调查。此前聚焦于以色列国家安全部长伊塔马尔·本-格维尔的调查，也扩大至约十名以色列军方和监狱管理部门代表。

该媒体提及的军方人员包括前海军司令戴维·萨尔·萨拉马、现任海军司令埃亚尔·哈雷尔、他们的顾问塔尔·波利蒂斯和盖伊·莱维、阿什杜德海军基地指挥官埃坦·帕兹，以及Shayetet 13部队指挥官。

检察官表示，他们于6月向以色列发出司法协助请求，以还原事件经过并确定个人责任。他们未说明是否收到回复。根据意大利法律，在境外针对意大利公民实施的犯罪可在罗马审理。仅因某人被列入调查，并不意味着其有罪，也不会自动导致审判。

关注我们在