W Serbii ruch „Studencka Lista” przygotowuje się do rozmów w sprawie utworzenia rządu po zwycięstwie w wyborach parlamentarnych. Według The Guardian, prognoza Centrum Wolnych Wyborów i Demokracji w Belgradzie, po przeliczeniu 100% próby kart do głosowania, daje ruchowi 53% głosów i 141 mandatów w 250-osobowym parlamencie.

Serbska Partia Postępowa byłego prezydenta Aleksandara Vučicia, który w niedzielę uznał porażkę, według tych danych prognostycznych otrzymuje 39% głosów i 103 mandaty. Pozostałe miejsca mają przypaść listom mniejszości narodowych. W poniedziałek zwolennicy ruchu świętowali w Belgradzie zwycięstwo „Studenckiej Listy”.

Ruch bez wyznaczonego lidera

„Studencka Lista” nie ma doświadczenia w sprawowaniu rządów i opiera się na zbiorowym podejmowaniu decyzji bez wyraźnej hierarchii. Na liście kandydatów znaleźli się studenci, naukowcy, aktorzy i rolnicy. Obecnie nie wiadomo, kogo ruch zaproponuje na stanowiska premiera i członków rządu.

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Do zauważalnych przedstawicieli listy należą kardiolog Ilija Srdanović, który stanął na czele listy kandydatów, były prezes banku centralnego Dejan Šoškić oraz profesor chemii Uniwersytetu w Belgradzie Radomir Saičić.

Zadeklarowane priorytety

Platforma ruchu przewiduje walkę z korupcją i przywrócenie rządów prawa. Wśród zadeklarowanych działań są utworzenie niezależnej jednostki policji, podlegającej prokuratorom, a nie Ministerstwu Spraw Wewnętrznych, a także zwolnienie funkcjonariuszy policji powiązanych z przestępczością zorganizowaną.

Ruch proponuje również zakaz powoływania partyjnych lojalistów do spółek państwowych oraz wprowadzenie niezależnej kontroli dużych kontraktów infrastrukturalnych. Kwestie relacji z UE i państwem-agresorem Rosją nie były w centrum kampanii. Konstytucja Serbii przewiduje zwołanie nowego parlamentu w ciągu 30 dni od oficjalnego ogłoszenia wyników, a następnie 90 dni na utworzenie rządu.

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