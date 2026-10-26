Прогноз віддає Студентському списку в Сербії 141 мандат — The Guardian

У Сербії рух «Студентський список» готується до переговорів про формування уряду після перемоги на парламентських виборах. За The Guardian, прогноз Центру вільних виборів і демократії в Белграді після підрахунку 100% вибірки бюлетенів віддає руху 53% голосів і 141 мандат у парламенті, що складається з 250 депутатів.

Сербська прогресивна партія колишнього президента Александара Вучича, який у неділю визнав поразку, за цими прогнозними даними отримує 39% голосів і 103 мандати. Решта місць мають відійти спискам національних меншин. У понеділок прихильники руху святкували в Белграді після перемоги «Студентського списку».

Рух без визначеного лідера

«Студентський список» не має досвіду роботи в уряді та побудований на колективному ухваленні рішень без чіткої ієрархії. До списку кандидатів увійшли студенти, науковці, актори й фермери. Наразі невідомо, кого рух запропонує на посади прем’єр-міністра та членів уряду.

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Серед помітних представників списку — кардіолог Ілія Срданович, який очолив список кандидатів, колишній голова центрального банку Деян Шошкіч і професор хімії Белградського університету Радомир Саїчич.

Заявлені пріоритети

Платформа руху передбачає боротьбу з корупцією та відновлення верховенства права. Серед заявлених кроків — створення незалежного поліцейського підрозділу, підзвітного прокурорам, а не Міністерству внутрішніх справ, а також звільнення працівників поліції, яких пов’язують з організованою злочинністю.

Рух також пропонує заборонити призначення партійних лоялістів до державних компаній і запровадити незалежний контроль великих інфраструктурних контрактів. Питання відносин з ЄС та державою-агресором Росією під час кампанії не були в центрі уваги. Конституція Сербії передбачає скликання нового парламенту протягом 30 днів після офіційного оголошення результатів, а після цього — 90 днів на формування уряду.

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