В Сербии движение «Студенческий список» готовится к переговорам о формировании правительства после победы на парламентских выборах. По данным The Guardian, прогноз Центра свободных выборов и демократии в Белграде после подсчёта 100% выборки бюллетеней отдаёт движению 53% голосов и 141 мандат в парламенте, состоящем из 250 депутатов.

Сербская прогрессивная партия бывшего президента Александра Вучича, который в воскресенье признал поражение, согласно этим прогнозным данным получает 39% голосов и 103 мандата. Остальные места должны достаться спискам национальных меньшинств. В понедельник сторонники движения праздновали в Белграде победу «Студенческого списка».

Движение без определённого лидера

«Студенческий список» не имеет опыта работы в правительстве и построен на коллективном принятии решений без чёткой иерархии. В список кандидатов вошли студенты, учёные, актёры и фермеры. Пока неизвестно, кого движение предложит на должности премьер-министра и членов правительства.

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Среди заметных представителей списка — кардиолог Илия Срданович, возглавивший список кандидатов, бывший глава центрального банка Деян Шошкич и профессор химии Белградского университета Радомир Саичич.

Заявленные приоритеты

Платформа движения предусматривает борьбу с коррупцией и восстановление верховенства права. Среди заявленных шагов — создание независимого полицейского подразделения, подотчётного прокурорам, а не Министерству внутренних дел, а также увольнение сотрудников полиции, связанных с организованной преступностью.

Движение также предлагает запретить назначение партийных лоялистов в государственные компании и ввести независимый контроль крупных инфраструктурных контрактов. Вопросы отношений с ЕС и государством-агрессором Россией во время кампании не были в центре внимания. Конституция Сербии предусматривает созыв нового парламента в течение 30 дней после официального объявления результатов, а после этого — 90 дней на формирование правительства.

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