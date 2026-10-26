在塞尔维亚，“学生名单”运动在赢得议会选举后，正准备就组建政府展开谈判。据《卫报》报道，贝尔格莱德自由选举与民主中心在统计完100%的选票样本后作出的预测显示，该运动将获得53%的选票，并在由250名议员组成的议会中获得141个议席。

根据这些预测数据，前总统亚历山大·武契奇所属的塞尔维亚进步党将获得39%的选票和103个议席；武契奇于周日承认败选。其余议席预计将由少数民族名单获得。周一，在“学生名单”获胜后，该运动的支持者在贝尔格莱德举行庆祝活动。

没有明确领导人的运动

“学生名单”没有执政经验，其组织建立在集体决策基础上，没有明确的等级结构。候选人名单包括学生、学者、演员和农民。目前尚不清楚该运动将提名谁担任总理和政府成员。

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名单中较受关注的代表包括领衔候选人名单的心脏病专家伊利亚·斯尔达诺维奇、前中央银行行长德扬·绍什基奇，以及贝尔格莱德大学化学教授拉多米尔·赛契奇。

已声明的优先事项

该运动的平台提出打击腐败并恢复法治。其声明的措施包括成立一个独立的警察部门，该部门向检察官而非内务部负责，以及解雇被认为与有组织犯罪有关联的警察人员。

该运动还提议禁止任命政党忠诚人士进入国有企业，并对大型基础设施合同实施独立监督。与欧盟及侵略国俄罗斯的关系问题在竞选期间并非关注重点。塞尔维亚宪法规定，在正式公布结果后30天内召集新一届议会，之后有90天时间组建政府。

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