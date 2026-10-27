在塞浦路斯尼科西亚，土族塞人政府首脑乌纳尔·乌斯泰尔长期关系密切的熟人法特玛·乌纳尔被判处五年监禁。她被认定犯有16项伪造文件及其他相关罪行，Cyprus Mail报道。

大学文凭

据该媒体报道，该判决与乌纳尔通过欺骗手段获得位于莫尔富的塞浦路斯健康与社会科学大学文凭有关。审判期间，该大学代理校长梅赫梅特·阿尔通塔什解释了该校数据库被修改的先后过程。

据他所述，乌纳尔于2021年9月9日首次被登记进该大学的在线系统。次日，她的正式入学日期被改为同年春季学期，随后她被添加至该学期的两门课程，并被给予及格成绩。

阿尔通塔什称，数据库的下一次干预发生在2021年10月28日：乌纳尔自行选择了秋季学期的四门课程。之后于2022年9月22日，她的个人档案被修改，以显示她已完成毕业所需的全部课程并满足其他条件。

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对判决的反应

数据库中标注的完成学业日期为2022年6月15日——这比乌纳尔注册大多数课程早了三个多月。阿尔通塔什表示，此后他向警方报案。

判决在挤满人的法庭内宣布，乌纳尔的亲属对这一决定作出了激烈反应。数名目击者称，有人将一瓶水扔向Ozgur Gazete报纸总编辑皮纳尔·巴鲁特的头部方向。她带领一群记者和律师向警方就法院大楼内的暴力行为提出投诉。

听证期间还多次提到齐亚·厄兹图尔克莱尔。今年3月，警方就相关说法展开调查：据称，他曾迫使大学工作人员在虚假情况下向其政治盟友颁发文凭。

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