西班牙将十多名抵达西班牙飞地休达、且被拒绝提供庇护的移民送回摩洛哥。据《独立报》报道，这是自7月大规模越境以来，该地区首次发生此类驱逐行动。

西班牙内政部表示，摩洛哥已同意接收这批人员，且这些人目前仍在摩洛哥境内。该部门未公布被驱逐者的官方人数及其国籍。

人权倡导者的数据

在休达与移民合作并维护其权利的组织表示，有16名来自塞内加尔、尼日利亚、也门、喀麦隆和孟加拉国的人员被驱逐出境。在他们看来，此类遣返未考虑与摩洛哥对待其他国家移民的方式有关的风险。

国际特赦组织研究员弗吉尼亚·阿尔瓦雷斯称西班牙的立场虚伪。她表示，尽管西班牙在欧洲持进步主义言论，但该国并未为在休达和梅利利亚越境者提供人权保障。她还表示，摩洛哥并不尊重许多项人权。

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西班牙当局的立场

西班牙内政部的一名代表指出，欧盟认为摩洛哥是安全国家，驱逐行动是在“具备所有必要保障”的情况下进行的。该部门未提供更多细节。

据该报报道，7月的48小时内，约8万人从摩洛哥越境进入休达。其中大多数人在数日内返回，但仍有数千人留在当地。西班牙当局将8,000名移民安置在接待中心，并正在审议大多数仍留在该飞地人员提交的庇护申请。

包括国际特赦组织在内的数个非政府组织也向西班牙监察专员提出申诉。它们称，自8月中旬以来，政府所称自愿返回摩洛哥的逾1.3万人中，有一部分被迫离开，其中包括非摩洛哥公民。

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