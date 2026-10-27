美国空军与洛克希德·马丁公司签署了一份价值6.94亿美元的合同，用于生产和部署AGM-183A空射快速响应武器，即ARRW高超音速导弹。该合同于9月底授予，推动该项目从原型研制和飞行测试阶段转入生产阶段，Defense News报道。

转入生产

美国空军部长特洛伊·迈因克称，这一决定是先进武器研发项目的转折点。他表示，ARRW从测试转入生产，将为美国指挥官提供一种高速打击能力，能够突破现代反介入和区域拒止系统。

该协议是在美国国防部“企业级敏捷采购合同”机制框架内签署的。报道指出，该合同是美国军方为实现武器库现代化所作努力的一部分。

性能与资金

ARRW将借助固体燃料火箭助推器加速至超过5马赫的速度，随后高超音速滑翔飞行器分离。该导弹旨在从安全距离内并在有限时间内打击防护严密的目标。

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美国空军参谋长肯·维尔斯巴赫上将表示，部署ARRW将增强美军在全球任何地点对目标保持威胁的能力，并为联合部队在高对抗环境下提供快速响应选项。

美国空军以作战安全考虑为由，未透露计划生产的导弹数量及其交付时间表。2023年，在完成原型研制阶段并经历测试失败后，该军种停止采购ARRW，转而专注于高超音速攻击巡航导弹项目。

2025年，美国空军告知国会，计划恢复ARRW的资金支持。在2026财年预算请求中，该项目申请了约3.87亿美元；在2027年预算请求中，这一金额增至4.52亿美元。

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