Siły Powietrzne USA zawarły z firmą Lockheed Martin kontrakt o wartości 694 mln dolarów na produkcję i rozmieszczenie hipersonicznej rakiety AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon, czyli ARRW. Kontrakt przyznano pod koniec września, przenosząc program z etapu tworzenia prototypów i prób w locie do produkcji, poinformował Defense News.

Przejście do produkcji

Sekretarz Sił Powietrznych USA Troy Meink nazwał tę decyzję punktem zwrotnym w programie rozwoju zaawansowanego uzbrojenia. Według niego przejście ARRW od testów do produkcji ma zapewnić amerykańskim dowódcom środek rażenia o wysokiej prędkości, zdolny do pokonywania nowoczesnych systemów antydostępowych i obrony obszarowej.

Umowę zawarto w ramach mechanizmu kontraktowego Enterprise-Wide Agile Acquisition Contract Departamentu Obrony USA. W publikacji zaznaczono, że kontrakt jest częścią wysiłków amerykańskich sił zbrojnych na rzecz modernizacji arsenału.

Charakterystyka i finansowanie

ARRW ma rozpędzać się do prędkości przekraczającej pięć Machów za pomocą rakietowego przyspieszacza na paliwo stałe, po czym oddziela się hipersoniczny pojazd szybujący. Rakieta jest przeznaczona do rażenia dobrze chronionych celów z bezpiecznej odległości i w ograniczonym czasie.

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Szef sztabu Sił Powietrznych USA gen. Ken Wilsbach oświadczył, że rozmieszczenie ARRW wzmocni zdolność amerykańskich sił do utrzymywania pod zagrożeniem celów w dowolnym miejscu na świecie oraz zapewni Połączonym Siłom opcję szybkiego reagowania w warunkach silnego przeciwdziałania.

Siły Powietrzne nie ujawniły planowanej liczby rakiet ani harmonogramu ich dostaw, powołując się na względy bezpieczeństwa operacyjnego. W 2023 roku służba wstrzymała zakup ARRW po zakończeniu etapu tworzenia prototypów i nieudanych testach, koncentrując się na programie Hypersonic Attack Cruise Missile.

W 2025 roku Siły Powietrzne poinformowały Kongres o zamiarze przywrócenia finansowania ARRW. We wniosku budżetowym na rok fiskalny 2026 zażądano na program około 387 mln dolarów, a we wniosku na 2027 rok kwotę zwiększono do 452 mln dolarów.

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