Военно-воздушные силы США заключили с компанией Lockheed Martin контракт на 694 млн долларов на производство и развертывание гиперзвуковой ракеты AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon, или ARRW. Контракт был предоставлен в конце сентября, переведя программу со стадии создания прототипов и летных испытаний к производству, сообщает Defense News.

Переход к производству

Министр ВВС США Трой Майнк назвал это решение поворотным моментом в программе разработки передовых вооружений. По его словам, переход ARRW от испытаний к производству должен обеспечить американских командующих высокоскоростным средством поражения, способным преодолевать современные системы ограничения и запрета доступа.

Соглашение заключили в рамках контрактного механизма Министерства обороны США Enterprise-Wide Agile Acquisition Contract. В сообщении отмечается, что контракт является частью усилий американских военных по модернизации арсенала.

Характеристики и финансирование

ARRW должна разгоняться до скорости свыше пяти Махов с помощью твердотопливного ракетного ускорителя, после чего отделяется гиперзвуковой планирующий блок. Ракета предназначена для поражения хорошо защищенных целей с безопасного расстояния и в ограниченные сроки.

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Начальник штаба ВВС США генерал Кен Вилсбах заявил, что развертывание ARRW усилит способность американских сил держать под угрозой цели в любой точке мира и обеспечит Объединенным силам вариант быстрого реагирования в условиях высокого противодействия.

ВВС не раскрыли запланированное количество ракет и график их поставок, сославшись на соображения операционной безопасности. В 2023 году служба остановила закупку ARRW после завершения этапа создания прототипов и неудачных испытаний, сосредоточившись на программе Hypersonic Attack Cruise Missile.

В 2025 году ВВС сообщили Конгрессу о намерении восстановить финансирование ARRW. В бюджетном запросе на 2026 финансовый год на программу запрашивали около 387 млн долларов, а в запросе на 2027 год сумму увеличили до 452 млн долларов.

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