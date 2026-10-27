Hiszpania odesłała do Maroka ponad tuzin migrantów, którzy przybyli do hiszpańskiej enklawy Ceuta i otrzymali odmowę udzielenia azylu. Jak informuje The Independent, jest to pierwsze takie wydalenie z regionu od czasu masowego przekroczenia granicy w lipcu.

Hiszpańskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oświadczyło, że Maroko zgodziło się przyjąć tę grupę oraz że osoby te obecnie pozostają na terytorium Maroka. Resort nie podał oficjalnej liczby deportowanych ani ich narodowości.

Dane obrońców praw człowieka

Organizacje pracujące z migrantami i broniące ich praw w Ceucie poinformowały o deportacji 16 osób z Senegalu, Nigerii, Jemenu, Kamerunu i Bangladeszu. Ich zdaniem takie powroty nie uwzględniają ryzyka związanego ze stosunkiem Maroka do migrantów z innych państw.

Badaczka Amnesty International Virginia Álvarez nazwała stanowisko Hiszpanii hipokryzją. Według niej kraj nie zapewnia gwarancji praw człowieka osobom przekraczającym jego granice w Ceucie i Melilli, mimo progresywnej retoryki w Europie. Stwierdziła również, że Maroko nie przestrzega wielu praw człowieka.

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Stanowisko władz Hiszpanii

Przedstawiciel hiszpańskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych zaznaczył, że Unia Europejska uznaje Maroko za bezpieczny kraj, a deportacje przeprowadzane są „ze wszystkimi niezbędnymi gwarancjami”. Resort nie podał dodatkowych szczegółów.

Według publikacji w ciągu 48 godzin w lipcu około 80 tysięcy osób przekroczyło granicę z Maroka do Ceuty. Większość z nich wróciła w ciągu kilku dni, jednak tysiące pozostały. Hiszpańskie władze umieściły 8 tysięcy migrantów w ośrodkach recepcyjnych i rozpatrują wnioski o azyl złożone przez większość osób pozostających w enklawie.

Several organizacji pozarządowych, w tym Amnesty International, złożyło również skargę do hiszpańskiego rzecznika praw obywatelskich. Twierdzą one, że część z ponad 13 tysięcy osób, które według rządu dobrowolnie wróciły do Maroka od połowy sierpnia, została zmuszona do wyjazdu, w tym osoby niebędące obywatelami Maroka.

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