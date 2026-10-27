Rząd Wielkiej Brytanii planuje przeznaczyć 15 mln funtów na specjalny fundusz zapobiegania mizoginii w szkołach, miejscach pracy i przestrzeni publicznej. Oczekuje się, że kanclerz John Healey potwierdzi finansowanie w budżecie w środę.

Jak informuje The Guardian, fundusz będzie działał w całym kraju pod kierownictwem ministry ds. kobiet i równości Bridget Phillipson. Jest to pierwsze ukierunkowane finansowanie krajowe, przeznaczone specjalnie na przeciwdziałanie mizoginii.

Na co zostaną przeznaczone środki

Organizacje będą mogły ubiegać się o finansowanie programów mentoringowych dla młodzieży, szkoleń dla pracowników i kampanii informacyjnych, których celem jest zwiększenie bezpieczeństwa kobiet i dziewcząt. Rząd będzie również zachęcał wnioskodawców do pozyskiwania współfinansowania od biznesu i filantropów.

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Wśród możliwych przykładów ogólnokrajowych kampanii gazeta wskazuje inicjatywy Transport for London. Ich plakaty i materiały reklamowe wzywały mężczyzn do interweniowania, gdy są świadkami obraźliwego zachowania, w tym w ramach kampanii Have a Word i Say Maaate to a Mate. Jednocześnie niektórzy krytycy uważali, że takie kampanie miały niewielki wpływ na główne zagrożenia przemocą wobec kobiet i dziewcząt.

Oddzielne finansowanie dla szkół

W ubiegłym miesiącu Phillipson ogłosiła utworzenie grupy roboczej ds. zapobiegania mizoginii. Celem nowego funduszu jest edukacja i przeciwdziałanie codziennemu seksizmowi — od seksistowskich obelg i nękania po dyskryminację w pracy.

Wcześniej brytyjski rząd informował również o odrębnym pakiecie 20 mln funtów na przeciwdziałanie mizoginicznym wpływom w szkołach w ramach strategii zwalczania przemocy wobec kobiet i dziewcząt. Przewiduje on nowe finansowanie oraz materiały dla szkół dotyczące relacji, mizoginii w internecie i dezinformacji.

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