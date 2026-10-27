Правительство Великобритании планирует выделить £15 млн на специальный фонд по предотвращению мизогинии в школах, на рабочих местах и в общественных пространствах. Ожидается, что канцлер Джон Хили подтвердит финансирование в бюджете в среду.

Как сообщает The Guardian, фонд будет работать по всей стране под руководством министра по делам женщин и равенства Бриджит Филлипсон. Это первое целевое национальное финансирование, направленное именно на противодействие мизогинии.

На что направят средства

Организации смогут подавать заявки на финансирование программ наставничества для молодежи, обучения сотрудников и информационных кампаний, призванных повысить безопасность женщин и девочек. Правительство также будет поощрять претендентов привлекать софинансирование от бизнеса и благотворителей.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Среди возможных примеров общенациональных кампаний издание называет инициативы Transport for London. Их плакаты и рекламные материалы призывали мужчин вмешиваться, когда они становятся свидетелями оскорбительного поведения, в том числе в рамках кампаний Have a Word и Say Maaate to a Mate. В то же время некоторые критики считали, что такие кампании мало повлияли на основные угрозы насилия в отношении женщин и девочек.

Отдельное финансирование для школ

В прошлом месяце Филлипсон объявила о создании рабочей группы по предотвращению мизогинии. Цель нового фонда — просвещение и противодействие повседневному сексизму: от сексистских оскорблений и домогательств до дискриминации на работе.

Ранее британское правительство также сообщало об отдельном пакете на £20 млн для противодействия мизогинным влияниям в школах в рамках стратегии борьбы с насилием в отношении женщин и девочек. Он предусматривает новое финансирование и материалы для школ по вопросам отношений, онлайн-мизогинии и дезинформации.

Читай нас в