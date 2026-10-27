英国计划拨款1500万英镑打击厌女症——《卫报》

英国政府计划拨款1500万英镑，设立专项基金，以预防学校、工作场所和公共空间中的厌女症。预计财政大臣约翰·希利将在周三的预算案中确认这笔资金。

据《卫报》报道，该基金将在妇女与平等事务大臣布里奇特·菲利普森的领导下在全国范围内运作。这是首项专门旨在打击厌女症的定向国家资助。

资金将用于何处

各组织将能够申请资金，用于青年导师计划、员工培训和旨在提高妇女及女孩安全的宣传活动。政府还将鼓励申请者争取企业和慈善人士提供共同资助。

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该报将伦敦交通局的倡议列为全国性活动的可能范例。其海报和广告材料呼吁男性在目睹侮辱性行为时进行干预，其中包括“Have a Word”和“Say Maaate to a Mate”活动。同时，一些批评者认为，这类活动对针对妇女和女孩暴力的主要威胁影响甚微。

为学校提供单独资金

菲利普森上个月宣布成立一个预防厌女症工作组。新基金的目标是开展教育并应对日常性别歧视，从性别歧视性侮辱和骚扰到职场歧视。

英国政府此前还宣布了一项单独的2000万英镑资金计划，用于在其打击针对妇女和女孩暴力战略框架下应对学校中的厌女影响。该计划为学校提供有关关系、网络厌女症和虚假信息的新资金及材料。

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