Испания вернула в Марокко более десятка мигрантов, прибывших в испанский анклав Сеута и получивших отказ в предоставлении убежища. Как сообщает The Independent, это первое такое выдворение из региона после массового пересечения границы в июле.

Министерство внутренних дел Испании заявило, что Марокко согласилось принять эту группу и что люди в настоящее время остаются на территории Марокко. Официальное число депортированных и их национальности ведомство не назвало.

Данные правозащитников

Организации, работающие с мигрантами и защищающие их права в Сеуте, заявили о депортации 16 человек из Сенегала, Нигерии, Йемена, Камеруна и Бангладеш. По их мнению, такие возвращения не учитывают риски, связанные с отношением Марокко к мигрантам из других государств.

Исследовательница Amnesty International Вирджиния Альварес назвала позицию Испании лицемерной. По ее словам, страна не обеспечивает гарантий прав человека для тех, кто пересекает ее границы в Сеуте и Мелилье, несмотря на прогрессивную риторику в Европе. Она также заявила, что Марокко не уважает многие права человека.

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Позиция испанских властей

Представитель МВД Испании отметил, что Европейский союз считает Марокко безопасной страной, а депортации проводятся «со всеми необходимыми гарантиями». Дополнительных деталей в ведомстве не предоставили.

По данным издания, в течение 48 часов в июле около 80 тысяч человек пересекли границу из Марокко в Сеуту. Большинство из них вернулось в течение нескольких дней, однако тысячи остались. Испанские власти разместили 8 тысяч мигрантов в приемных центрах и рассматривают заявления об убежище, поданные большинством людей, остающихся в анклаве.

Несколько неправительственных организаций, в том числе Amnesty International, также пожаловались испанскому омбудсмену. Они утверждают, что часть из более чем 13 тысяч человек, которых правительство называет добровольно вернувшимися в Марокко с середины августа, была вынуждена уехать, в том числе неграждане Марокко.

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