Premier Polski Donald Tusk poinformował, że wrażenia premierapremiera Norwegii Jonasa Gar Støre oraz prezydenta Finlandii Alexandra Stubba po ich półtoragodzinnej rozmowie z przywódcą Kremla Władimirem Putinem na temat rozmów pokojowych w formacie Ukraina–Rosja– USA są „bardzo umiarkowanie optymistyczne”. Konsultacje przywódców odbyły się przed posiedzeniem polskiego rządu, po wcześniejszym uzgodnieniu z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim oraz stroną amerykańską.

Według Tusk rozmowa dotyczyła przygotowań do potencjalnych negocjacji w sprawie zawieszenia broni, które planowane są po 4 listopada w Abu Zabi. Polski premier podkreślił konieczność zachowania maksymalnej ostrożności podczas tego typu kontaktów i zapewnił o utrzymaniu jasnego stanowiska europejskiego w sprawie gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy.

Donald Tusk zaznaczył: „Poinformowałem obu polityków, że w tego typu kontaktach konieczna jest absolutna ostrożność i czujność, że agenda i interesy Rosji są dość dokładnie określone i nie należy się łudzić, że osiągnięcie porozumienia będzie łatwe... Ta wojna powoli staje się jedną z najbardziej bezsensownych i najkrwawszych w współczesnej historii świata”.

Źródło: „Ukrinform”.

Rosja nie zamierza rezygnować z planów zajęcia całego Donbasu. O tym 27 października poinformował dyktator Władimir Putin podczas rozmowy telefonicznej z prezydentem Finlandii i premierem Norwegii. Jednocześnie agencja Reuters powołuje się na źródło bliskie Kremlowi, a nie na bezpośrednie relacje uczestników rozmowy.

Premier Szwecji Ulf Kristersson sceptycznie ocenił perspektywy rozmowy telefonicznej prezydenta Finlandii Alexandra Stubba i premiera Norwegii Jonasa Gar Støre z Władimirem Putinem.

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