Włochy przygotowują nowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy pomimo sporów w rządzie

Włochy zakończyły przygotowania kolejnego pakietu pomocy wojskowej dla Ukrainy i planują go przekazać w najbliższym czasie. Jednocześnie w kierownictwie kraju pojawiły się rozbieżności dotyczące dalszego wsparcia dla Kijowa.

Minister spraw zagranicznych Włoch Antonio Tajani potwierdził gotowość do przekazania pomocy.

„Wspieramy Ukrainę i będziemy ją wspierać tak długo, jak będzie to konieczne. Kolejny pakiet pomocy wojskowej jest już gotowy, wyślemy go do Kijowa tak szybko, jak to możliwe” – oświadczył.

Z kolei wicepremier Matteo Salvini wezwał do zaprzestania wsparcia gospodarczego i wojskowego dla Ukrainy oraz oświadczył, że będzie dążył do wstrzymania pomocy.

Rozbieżności zaostrzyły się po ponownym wyborze Salviniego na przywódcę partii „Liga”. Część jej przedstawicieli krytykuje kurs polityczny przywódcy i opowiada się za powrotem do priorytetów północnych Włoch.

Źródło: ANSA

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