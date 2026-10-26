Италия готовит новый пакет военной помощи Украине, несмотря на разногласия в правительстве

Италия завершила подготовку очередного пакета военной помощи Украине и планирует передать его в ближайшее время. В то же время в руководстве страны возникли разногласия по поводу дальнейшей поддержки Киева.

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни подтвердил готовность передать помощь.

«Мы поддерживаем Украину и будем поддерживать её столько, сколько потребуется. Следующий пакет военной помощи уже готов, мы отправим его в Киев как можно скорее», — заявил он.

В свою очередь вице-премьер Маттео Сальвини призвал прекратить экономическую и военную поддержку Украины и заявил, что будет добиваться прекращения помощи.

Разногласия обострились после переизбрания Сальвини лидером партии «Лига». Часть её представителей критикует политический курс лидера и выступает за возвращение к приоритетам Северной Италии.

Источник: ANSA

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