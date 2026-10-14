Мелоні заявила, що ціни на пальне зростають через війну в Ірані

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що її уряд не змінює позиції щодо підтримки України. За її словами, капітуляцію країни, яка бореться за свою свободу, не можна вважати миром.

"Ніхто мене не переконає, що капітуляцію тих, хто захищає свою свободу, можна назвати миром. Лише справедливий мир може бути тривалим і захистити Європу та наші інтереси. Тому позиція уряду залишається незмінною. Підтримка України, з особливою увагою до цивільного населення, тиск на Москву та євроатлантична єдність залишаються основними напрямами наших дій", - сказала Мелоні.

Водночас вона розкритикувала угоду щодо російського дизпального, про яку оголосив минулої п’ятниці президент США Дональд Трамп. "Це рішення, яке я вважаю дуже ризикованим", - сказала Мелоні.

За її словами, зростання цін на пальне передусім зумовлене війною в Ірані, а не війною в Україні.

"Тож результат цього рішення невизначений, тоді як ризики очевидні: легітимізація Москви, коли її бомби продовжують падати на українські міста, нові доходи для фінансування війни та неявне послаблення санкційного тиску. Це... суперечить тому, що західні держави, включаючи Сполучені Штати, зробили досі, щоб підштовхнути Путіна до столу переговорів", - заявила прем'єр-міністр Італії.

Вона закликала забезпечити повноцінну участь ЄС у мирному процесі щодо України. Мелоні запропонувала, щоб усі 27 держав ЄС визначили авторитетного представника, який матиме спільний мандат та зможе представляти позицію Європи на переговорах.

Про це повідомляє ANSA.

Ціни на пальне в Україні 14 жовтня: більшість мереж оновили вартість бензину та газу.

Станом на 12 жовтня 2026 року найбільші мережі автозаправних станцій України оновили ціни на пальне. Середня вартість бензину А-95 у представлених мережах становить близько 90,91 грн за літр, а дизельного пального — 99,43 грн за літр. Частина операторів переглянула ціни, тоді як KLO, WOG, ОККО, SOCAR та UPG залишили їх без змін.

Станом на неділю, 11 жовтня 2026 року, українські мережі АЗС не змінювали ціни на бензин, дизельне пальне та автогаз. Найвищі ціни на пальне, за наведеними даними, зберігаються в мережах OKKO, WOG та Socar.

9 жовтня на українських АЗС змінилася вартість автомобільного газу, тоді як ціни на бензин і дизель у провідних преміальних мережах переважно залишилися стабільними. Водночас окремі оператори знизили ціни на деякі види пального.

Нагадаємо, в Україні зростають ціни на ягоди через європейський дефіцит.

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