Мелони заявила, что цены на топливо растут из-за войны в Иране

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони заявила, что её правительство не меняет позиции в отношении поддержки Украины. По её словам, капитуляцию страны, борющейся за свою свободу, нельзя считать миром.

«Никто не убедит меня, что капитуляцию тех, кто защищает свою свободу, можно назвать миром. Только справедливый мир может быть долгосрочным и защитить Европу и наши интересы. Поэтому позиция правительства остается неизменной. Поддержка Украины, с особым вниманием к гражданскому населению, давление на Москву и евроатлантическое единство остаются основными направлениями наших действий», — сказала Мелони.

В то же время она раскритиковала соглашение о российском дизельном топливе, о котором в минувшую пятницу объявил президент США Дональд Трамп. «Это решение, которое я считаю очень рискованным», — сказала Мелони.

По её словам, рост цен на топливо обусловлен прежде всего войной в Иране, а не войной в Украине.

«Поэтому результат этого решения неопределен, тогда как риски очевидны: легитимизация Москвы, когда её бомбы продолжают падать на украинские города, новые доходы для финансирования войны и неявная ослабление санкционного давления. Это... противоречит тому, что западные государства, включая Соединенные Штаты, сделали до сих пор, чтобы подтолкнуть Путина к столу переговоров», — заявила премьер-министр Италии.

Она призвала обеспечить полноценное участие ЕС в мирном процессе по Украине. Мелони предложила, чтобы все 27 государств ЕС определили авторитетного представителя, который будет иметь совместный мандат и сможет представлять позицию Европы на переговорах.

Об этом сообщает ANSA.

Цены на топливо в Украине 14 октября: большинство сетей обновили стоимость бензина и газа.

По состоянию на 12 октября 2026 года крупнейшие сети автозаправочных станций Украины обновили цены на топливо. Средняя стоимость бензина А-95 в представленных сетях составляет около 90,91 грн за литр, а дизельного топлива — 99,43 грн за литр. Часть операторов пересмотрела цены, тогда как KLO, WOG, ОККО, SOCAR и UPG оставили их без изменений.

По состоянию на воскресенье, 11 октября 2026 года, украинские сети АЗС не меняли цены на бензин, дизельное топливо и автогаз. Самые высокие цены на топливо, согласно приведенным данным, сохраняются в сетях OKKO, WOG и Socar.

9 октября на украинских АЗС изменилась стоимость автогаза, тогда как цены на бензин и дизельное топливо в ведущих премиальных сетях в основном остались стабильными. В то же время отдельные операторы снизили цены на некоторые виды топлива.

Напомним, в Украине растут цены на ягоды из-за дефицита в Европе.

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