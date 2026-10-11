Ціни на пальне в Україні 11 жовтня: де найдорожчі бензин та автогаз

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Станом на неділю, 11 жовтня 2026 року, українські мережі АЗС не змінювали ціни на бензин, дизельне пальне та автогаз. Найвищі ціни на пальне, за наведеними даними, зберігаються в мережах OKKO, WOG та Socar.

У неділю мережі Socar, KLO, UPG, WOG, OKKO, «Укрнафта» та «БРСМ-Нафта» залишили ціни на бензин, дизель і автогаз без змін.

Як і напередодні, найдорожче пальне пропонують на заправках OKKO, WOG та Socar.

Після здешевлення на початку літа український ринок наприкінці липня зіткнувся з різким подорожчанням бензину та дизеля. У серпні зростання цін змінилося стабілізацією, а гуртова вартість дизельного пального почала знижуватися.

Водночас роздрібні ціни не завжди одразу реагують на зміни гуртового ринку. Експерти пояснюють це часовим розривом між закупівлею пального та його продажем на АЗС.

«Ціни підвищуються швидко, а пом'якшуються значно повільніше», — пояснював експерт Михайло Гончар.

Україна значною мірою залежить від імпортних нафтопродуктів, тому ціни на українських АЗС залежать від ситуації на європейському ринку.

На кінцеву вартість пального впливають кілька основних чинників:

закупівельна ціна нафтопродуктів;

витрати на логістику та доставку;

валютний курс;

обсяги запасів і споживчий попит;

ситуація на європейському ринку пального.

Додатковий тиск на витрати створюють російські удари по портовій інфраструктурі України. Через пошкодження та ризики для морських поставок частину доставки пального доводиться переорієнтовувати на сухопутні маршрути, що може збільшувати логістичні витрати.

Отже, навіть за зниження гуртових цін вартість пального на АЗС може залишатися стабільною протягом певного часу, оскільки роздрібний ринок реагує на зміни із запізненням.

9 жовтня на українських АЗС змінилася вартість автомобільного газу, тоді як ціни на бензин і дизель у провідних преміальних мережах переважно залишилися стабільними. Водночас окремі оператори знизили ціни на деякі види пального.

Нагадаємо, в Україні зростають ціни на ягоди через європейський дефіцит.

Зміни курсу долара можуть позначитися на вартості низки продуктів в українських магазинах. Найбільше ризикують подорожчати товари, які Україна імпортує або виробляє з іноземної сировини.

В Україні зафіксовано зростання гуртових цін на вітчизняні помідори. На столичному гуртовому ринку подорожчали червоні, рожеві та ґрунтові томати. Водночас у роздрібних торговельних мережах цінники суттєво відрізняються залежно від виду продукції, регіону та наявності спеціальних акційних пропозицій.

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