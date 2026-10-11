Цены на топливо в Украине 11 октября: где самый дорогой бензин и автогаз

По состоянию на воскресенье, 11 октября 2026 года, украинские сети АЗС не изменяли цены на бензин, дизельное топливо и автогаз. Самые высокие цены на топливо, согласно приведенным данным, сохраняются в сетях OKKO, WOG и Socar.

В воскресенье сети Socar, KLO, UPG, WOG, OKKO, «Укрнафта» и «БРСМ-Нафта» оставили цены на бензин, дизельное топливо и автогаз без изменений.

Как и накануне, самое дорогое топливо предлагают на заправках OKKO, WOG и Socar.

После удешевления в начале лета украинский рынок в конце июля столкнулся с резким подорожанием бензина и дизеля. В августе рост цен сменился стабилизацией, а оптовая стоимость дизельного топлива начала снижаться.

В то же время розничные цены не всегда сразу реагируют на изменения на оптовом рынке. Эксперты объясняют это временным разрывом между закупкой топлива и его продажей на АЗС.

«Цены растут быстро, а снижаются значительно медленнее», — пояснял эксперт Михаил Гончар.

Украина в значительной степени зависит от импортных нефтепродуктов, поэтому цены на украинских АЗС зависят от ситуации на европейском рынке.

На конечную стоимость топлива влияют несколько основных факторов:

закупочная цена нефтепродуктов;

затраты на логистику и доставку;

валютный курс;

объемы запасов и потребительский спрос;

ситуация на европейском рынке топлива.

Дополнительное давление на расходы создают российские удары по портовой инфраструктуре Украины. Из-за повреждений и рисков для морских поставок часть доставки топлива приходится переориентировать на сухопутные маршруты, что может увеличить логистические расходы.

Таким образом, даже при снижении оптовых цен стоимость топлива на АЗС может оставаться стабильной в течение определенного времени, поскольку розничный рынок реагирует на изменения с задержкой.

9 октября на украинских АЗС изменилась стоимость автомобильного газа, тогда как цены на бензин и дизель в ведущих премиальных сетях в основном остались стабильными. В то же время отдельные операторы снизили цены на некоторые виды топлива.

Напомним, в Украине растут цены на ягоды из-за европейского дефицита.

Изменения курса доллара могут отразиться на стоимости ряда продуктов в украинских магазинах. Больше всего рискуют подорожать товары, которые Украина импортирует или производит из иностранного сырья.

В Украине зафиксирован рост оптовых цен на отечественные помидоры. На столичном оптовом рынке подорожали красные, розовые и грунтовые томаты. В то же время в розничных торговых сетях ценники существенно различаются в зависимости от вида продукции, региона и наличия специальных акционных предложений.

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