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Відео: У Кропивницькому чоловік кинув гранати в поліцейських і відкрив вогонь

UA NEWS 12 Жовтня 2026 18:48
Відео: У Кропивницькому чоловік кинув гранати в поліцейських і відкрив вогонь
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У Кропивницькому чоловік кинув гранати в бік правоохоронців і відкрив вогонь з автоматичної зброї. 

Інцидент стався під час спілкування з поліцейськими.

Для затримання нападника розпочали спеціальну операцію «Грім». До неї залучили необхідні підрозділи, тривають невідкладні заходи.

Джерело: Національна поліція України

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