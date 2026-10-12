Відео: У Кропивницькому чоловік кинув гранати в поліцейських і відкрив вогонь
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У Кропивницькому чоловік кинув гранати в бік правоохоронців і відкрив вогонь з автоматичної зброї.
Інцидент стався під час спілкування з поліцейськими.
Для затримання нападника розпочали спеціальну операцію «Грім». До неї залучили необхідні підрозділи, тривають невідкладні заходи.
Джерело: Національна поліція України
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