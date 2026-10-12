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Новости Украина

Видео: В Кропивницком мужчина бросил гранаты в полицейских и открыл огонь

UA NEWS 12 Октября 2026 18:48
Видео: В Кропивницком мужчина бросил гранаты в полицейских и открыл огонь

В Кропивницком мужчина бросил гранаты в сторону правоохранителей и открыл огонь из автоматического оружия. 

Инцидент произошел во время общения с полицейскими.

Для задержания нападавшего начали специальную операцию «Гром». К ней привлечены необходимые подразделения, продолжаются экстренные меры.

Источник: Национальная полиция Украины

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