Видео: В Кропивницком мужчина бросил гранаты в полицейских и открыл огонь
В Кропивницком мужчина бросил гранаты в сторону правоохранителей и открыл огонь из автоматического оружия.
Инцидент произошел во время общения с полицейскими.
Для задержания нападавшего начали специальную операцию «Гром». К ней привлечены необходимые подразделения, продолжаются экстренные меры.
Источник: Национальная полиция Украины
Ранее в Харькове военнослужащий ТЦК оттолкнул женщину во время конфликта.
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