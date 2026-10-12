Видео: В Кропивницком мужчина бросил гранаты в полицейских и открыл огонь

В Кропивницком мужчина бросил гранаты в сторону правоохранителей и открыл огонь из автоматического оружия.

Инцидент произошел во время общения с полицейскими.

Для задержания нападавшего начали специальную операцию «Гром». К ней привлечены необходимые подразделения, продолжаются экстренные меры.

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Источник: Национальная полиция Украины

Ранее в Харькове военнослужащий ТЦК оттолкнул женщину во время конфликта.

ТЦК отказал детям погибшего в выплате 15 млн грн из-за прописки.

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