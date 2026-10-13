На Хмельниччині чоловіка засудили за викрадення виплат матері зниклого військового

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У Хмельницькій області 23-річного чоловіка засудили до 10 років позбавлення волі за викрадення майже 500 тис. грн державних виплат, які отримувала мати безвісти зниклого військовослужбовця. Чоловік скористався довірою жінки та протягом п’яти місяців переказував її гроші на інші рахунки й витрачав на власні потреби.

У червні 2025 року жінка попросила сина своєї знайомої допомогти їй зняти готівку в банкоматі. Для цього вона надала 23-річному чоловікові необхідні персональні дані.

Скориставшись отриманою інформацією, чоловік установив банківський застосунок на власному телефоні та підключив його до рахунку потерпілої. Після цього він отримав можливість розпоряджатися її коштами.

Протягом наступних п’яти місяців чоловік без відома жінки переказував гроші на інші рахунки та витрачав їх на власні потреби. Загальна сума викрадених державних виплат становила майже 500 тис. грн.

Про зникнення коштів потерпіла дізналася під час чергової покупки. Після цього вона звернулася до банку.

Обвинувачений повністю визнав свою вину.

6 жовтня 2026 року суд визнав 23-річного чоловіка винним у крадіжці у великих розмірах і несанкціонованому втручанні в роботу інформаційних систем. Його дії кваліфікували за ч. 4 ст. 185 та ч. 5 ст. 361 Кримінального кодексу України.

За сукупністю цих злочинів суд призначив чоловікові 10 років позбавлення волі.

Про це повідомили у Кам’янець-Подільській окружній прокуратурі, прокурори якої довели вину обвинуваченого в суді.

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