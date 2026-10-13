Україна запропонувала спецпредставникам Трампа провести нову зустріч

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Президент України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення 13 жовтня 2026 року заявив, що українська сторона направила американським посадовцям пропозицію щодо проведення чергової зустрічі найближчим часом.

За словами Глави держави, відповідне звернення було передано спецпредставникам президента США Дональда Трампа — Стіву Віткоффу та Джареду Кушнеру. Зеленський підкреслив необхідність активної роботи заради досягнення миру та пошуку конструктивних рішень, нагадавши, що Україна раніше підтримала ініціативу американського президента щодо запровадження «енергетичного перемир'я».

Джерело: telegrasm Зеленського.

Спецпредставники президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер, імовірно, найближчим часом не відвідають Москву. Їхню заплановану поїздку до Росії відклали на тлі загострення ситуації у відносинах між Україною та США.

Спецпредставник президента США Стів Віткофф і зять Дональда Трампа Джаред Кушнер мали до кінця жовтня знову приїхати до Москви для переговорів із Володимиром Путіним щодо завершення війни проти України .

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