Президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего обращения 13 октября 2026 года заявил, что украинская сторона направила американским официальным лицам предложение о проведении очередной встречи в ближайшее время.

По словам главы государства, соответствующее обращение было передано спецпредставителям президента США Дональда Трампа — Стиву Виткоффу и Джареду Кушнеру. Зеленский подчеркнул необходимость активной работы ради достижения мира и поиска конструктивных решений, напомнив, что Украина ранее поддержала инициативу американского президента о введении «энергетического перемирия».

Источник: Telegram-канал Зеленского.

Спецпредставители президента США Дональда Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер, по всей видимости, в ближайшее время не посетят Москву. Их запланированную поездку в Россию отложили на фоне обострения ситуации в отношениях между Украиной и США.

Спецпредставитель президента США Стив Виткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер должны были до конца октября вновь приехать в Москву для переговоров с Владимиром Путиным о прекращении войны против Украины .

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