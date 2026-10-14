Командир медбатальона Асан Чарухов стал заместителем командующего Медицинскими силами ВСУ
Командира Первого отдельного медицинского батальона Асана Чарухова назначили заместителем командующего Медицинскими силами Вооруженных сил Украины. Соответствующий приказ 14 октября подписал главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый.
Чарухов — крымскотатарский активист и бывший хирург-травматолог. До начала полномасштабного вторжения он работал в Министерстве здравоохранения, а в апреле 2022 года присоединился к военной медицинской службе.
В 2025 году он возглавил Первый отдельный медицинский батальон. Под его руководством подразделение разработало эвакуационный наземный роботизированный комплекс «Мауль», предназначенный для вывоза раненых военных из опасных участков фронта.
В августе 2026 года президент Владимир Зеленский наградил Чарухова наградой «Национальная легенда Украины». Он также награжден орденом князя Ярослава Мудрого V степени.
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