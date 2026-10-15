Французские фермеры присоединятся к массовым протестам

В субботу, 17 октября, французские фермеры присоединятся к общенациональным протестам и выйдут на улицы на тракторах. Такую акцию поддерживает профсоюз «Конфедерация крестьян», который призывает требовать достойной оплаты труда и доступных качественных продуктов. Протестующие также хотят привлечь внимание к высокой стоимости жизни, в частности в сельской местности.

Во Франции к массовым протестам присоединятся фермеры на тракторах. Акции запланированы на субботу, 17 октября, и пройдут в рамках общенациональной мобилизации. Призыв к участию распространила «Конфедерация крестьян» — один из крупнейших сельскохозяйственных профсоюзов страны. Она призывает фермеров выйти на улицы, чтобы выразить недовольство высокой стоимостью жизни. Проблема, по мнению организации, касается не только крупных городов, но и сельских районов, где работают фермеры.

Участники акций планируют приехать на тракторах и присоединиться к протестным колоннам в разных частях Франции. Представители профсоюза будут одеты в желтый и черный цвета — именно они символизируют организацию.

Чего требуют фермеры

«Конфедерация крестьян» призывает своих членов выступить за достойную оплату труда и качественные продукты, доступные для всех. Организация подчеркивает, что работники сельского хозяйства должны получать справедливое вознаграждение за свой труд, а потребители — иметь возможность покупать качественные продукты. Профсоюз занимает левые позиции в политическом спектре Франции. Его подход к протестам отличается от позиций других сельскохозяйственных объединений, которые также представляют интересы фермеров.

[ ФРАНЦИЯ ] Во время студенческой демонстрации во вторник несколько полицейских получили ранения после взрыва того, что, возможно, было оглушающей гранатой Condor GL-304, брошенной сотрудниками CRS в тылу оцепления. https://t.co/hmnCjUjYvM — Little Think Tank (@L_ThinkTank) 15 октября 2026

Участие аграриев в общенациональной мобилизации должно привлечь внимание к экономическим трудностям, с которыми сталкиваются сельские жители. Для них важны не только расходы на повседневную жизнь, но и возможность зарабатывать своим трудом.

Во Франции продолжаются массовые протесты

Акция с участием фермеров состоится на фоне продолжающихся протестов во Франции. С середины сентября на улицы выходят государственные служащие, профсоюзные активисты и учащиеся старших классов. Участники различных акций выдвигают свои требования — от повышения зарплат до улучшения условий обучения. Особенно масштабными стали протесты старшеклассников. По данным Министерства юстиции Франции, по состоянию на 14 октября с начала этих акций полиция задержала около 7950 человек. Примерно 85% задержанных были несовершеннолетними. Также сообщалось о раненых среди учащихся и сотрудников правоохранительных органов.

Французское правительство уже объявило о мерах в ответ на требования школьников, в частности о плане по замене отсутствующих учителей. В то же время протесты продолжаются, и к ним присоединяются новые группы работников. Участие фермеров в мобилизации 17 октября расширит круг участников протестного движения. Аграрии планируют использовать акции, чтобы заявить о своих экономических требованиях и проблемах, которые, по их мнению, затрагивают как производителей, так и потребителей. Об этом сообщает Le Figaro.

По результатам опросов, 37% избирателей во Франции готовы отдать свой голос за Марин Ле Пен в первом туре президентских выборов.

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