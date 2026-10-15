АРМА выставило на продажу 100 арестованных вагонов из России

Агентство по розыску и управлению активами (АРМА) выставило на продажу 100 арестованных железнодорожных вагонов российского происхождения. В лот вошли 80 полувагонов для промышленных и сыпучих грузов и 20 крытых вагонов. По данным ведомства, их техническое состояние при визуальном осмотре оценили как хорошее или удовлетворительное.

АРМА приступило к реализации 100 арестованных железнодорожных вагонов российского происхождения. Ведомство планирует продать имущество в рамках официальных процедур, а вырученные средства направить в государственный бюджет. Все вагоны в настоящее время находятся на железнодорожных станциях региональных филиалов АО «Укрзализныця». По результатам осмотров их внешнее состояние признано хорошим или удовлетворительным. В то же время в сообщении АРМА не уточняется, сколько будет стоить лот и когда именно состоится продажа.

Какие вагоны выставлены на продажу

В лот вошли два типа железнодорожных вагонов.

80 полувагонов. Их используют для перевозки промышленных и сыпучих грузов. Такой подвижной состав подходит, в частности, для транспортировки угля, руды, щебня и других материалов, не требующих закрытого кузова.

20 крытых универсальных вагонов. Они предназначены для перевозки грузов, которые необходимо защищать от дождя, снега и других атмосферных осадков.

Итак, всего на продажу выставлено 100 вагонов. Все они находятся на железнодорожных станциях региональных подразделений «Укрзализныци». В АРМА отметили, что внешнее состояние вагонов оценивается как хорошее или удовлетворительное. Однако такая оценка не означает, что каждый вагон не требует дополнительного технического осмотра перед дальнейшим использованием.

Куда пойдут средства от продажи

В АРМА подчеркивают, что реализация арестованного имущества российского происхождения позволяет привлечь дополнительные поступления в государственный бюджет. Продажа происходит в рамках официальных процедур управления арестованными активами. Такой подход должен обеспечить законную реализацию имущества и получение средств государством.

В то же время в сообщении ведомства не указана ожидаемая стоимость всех 100 вагонов. Также пока нет информации о возможной сумме поступлений в бюджет после завершения продажи. АРМА занимается розыском арестованных активов и управлением ими. Реализация такого имущества — один из способов получить средства от активов, которые не могут свободно использовать их предыдущие владельцы. Теперь следующий этап — продажа вагонов в соответствии с предусмотренными процедурами. Его результаты должны показать, какую сумму удастся привлечь в государственный бюджет. Об этом сообщила пресс-служба агентства.

Агентство по розыску и управлению активами (АРМА) готовит к конкурсному отбору управляющего для имущества компании «Волица-Агро», которую связывают с бывшим министром аграрной политики Николаем Сольским.

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