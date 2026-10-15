АРМА виставило на продаж 100 арештованих вагонів із Росії

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) виставило на продаж 100 арештованих залізничних вагонів російського походження. До лота увійшли 80 напіввагонів для промислових і сипких вантажів та 20 критих вагонів. За даними відомства, їхній технічний стан під час візуального огляду оцінили як добрий або задовільний.

АРМА розпочало реалізацію 100 арештованих залізничних вагонів російського походження. Відомство планує продати майно через офіційні процедури, а отримані кошти спрямувати до державного бюджету. Усі вагони наразі перебувають на залізничних станціях регіональних філій АТ «Укрзалізниця». За результатами оглядів, їхній зовнішній стан визнали добрим або задовільним. Водночас у повідомленні АРМА не уточнюється, скільки коштуватиме лот і коли саме відбудеться продаж.

Які вагони виставили на продаж

До лота увійшли два типи залізничних вагонів.

80 напіввагонів. Їх використовують для перевезення промислових і сипких вантажів. Такий рухомий склад підходить, зокрема, для транспортування вугілля, руди, щебеню та інших матеріалів, які не потребують закритого кузова.

20 критих універсальних вагонів. Вони призначені для перевезення вантажів, які потрібно захищати від дощу, снігу та інших атмосферних опадів.

Отже, загалом на продаж виставили 100 вагонів. Усі вони залишаються на залізничних станціях регіональних підрозділів «Укрзалізниці». В АРМА зазначили, що візуальний стан вагонів оцінюють як добрий або задовільний. Однак така оцінка не означає, що кожен вагон не потребує додаткового технічного огляду перед подальшим використанням.

Куди спрямують кошти від продажу

В АРМА наголошують, що реалізація арештованого майна російського походження дає змогу залучити додаткові надходження до державного бюджету. Продаж відбувається в межах офіційних процедур управління арештованими активами. Такий підхід має забезпечити законну реалізацію майна та отримання коштів державою.

Водночас у повідомленні відомства не вказано очікуваної вартості всіх 100 вагонів. Також наразі немає інформації про можливу суму надходжень до бюджету після завершення продажу. АРМА займається розшуком активів, на які накладено арешт, та управлінням ними. Реалізація такого майна — один зі способів отримати кошти від активів, які не можуть вільно використовувати їхні попередні власники. Тепер наступний етап — продаж вагонів через передбачені процедури. Його результати мають показати, яку суму вдасться залучити до державного бюджету. Про це повідомила пресслужба агентства.

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) готує до конкурсного відбору управителя для майна компанії «Волиця-Агро», яку пов’язують із колишнім міністром аграрної політики Миколою Сольським.

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