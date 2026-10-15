Польша предоставила Украине секретную помощь для защиты Киева

В ходе встречи в кулуарах саммита Европейского Союза в Брюсселе президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Польши Дональд Туск обсудили укрепление сотрудничества в сфере обороны и защиту украинских городов от российских воздушных атак.

Владимир Зеленский выразил благодарность Варшаве за предоставление крайне важной помощи, в частности 20-миллиметровых боеприпасов для систем противовоздушной обороны. Кроме того, глава государства отметил передачу непубличных элементов вооружения, призванных существенно укрепить защиту столицы от массированных вражеских ударов.

Со своей стороны Дональд Туск заверил в непоколебимой поддержке Украины со стороны Польши и ЕС, подчеркнув, что любые действия или решения, способные сыграть на руку интересам России в этой войне, являются абсолютно неприемлемыми для европейского сообщества.

Источник: Радио Свобода.

16 сентября сообщалось, что Польша готовит новый пакет военной помощи Украине, в который могут войти несколько противоракетных ракет-перехватчиков PAC-3 для американских систем противовоздушной обороны Patriot.

Ранее Польша передала Украине 5 ракет Patriot, из-за чего правая оппозиция устроила громкий скандал.

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