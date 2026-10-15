Страны «Большой семерки» помогут восстановить поврежденное укрытие ЧАЭС

Страны «Группы семи» выделят 260 млн евро на срочный ремонт Нового безопасного конфайнмента на Чернобыльской АЭС. Укрытие было повреждено российским беспилотником в феврале 2025 года. В целом для ремонта и полного восстановления сооружения потребуется не менее 500 млн евро, а завершить работы планируется к 2030 году.

Страны «Группы семи» (G7) направят 260 млн евро на ремонт защитного сооружения над четвертым энергоблоком Чернобыльской атомной электростанции. Речь идет о Новом безопасном конфайнменте — большой стальной арке, которая покрывает разрушенный после аварии 1986 года реактор. Об этом решении сообщил Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в четверг. Средства должны помочь начать срочные работы после повреждений, которые сооружение получило в результате российской атаки.

В то же время выделенной суммы недостаточно для полного восстановления укрытия. По предварительным оценкам, на это потребуется не менее 500 млн евро. Поэтому международные партнеры должны найти еще около 240 млн евро.

Почему укрытие нужно срочно ремонтировать

Новый безопасный конфайнмент был поврежден российским беспилотником 14 февраля 2025 года. Удар пробил внешнюю и внутреннюю обшивку сооружения, а также повредил важные системы. Это создало риски для двух главных задач укрытия. Первая — не допустить распространения радиоактивных материалов. Вторая — обеспечить безопасный демонтаж старого саркофага, который возвели над четвертым энергоблоком после аварии на ЧАЭС в 1986 году.

Новый конфайнмент строили именно для того, чтобы накрыть поврежденный реактор и создать условия для дальнейших работ с ним. Его конструкция должна защищать окружающую среду от радиоактивных веществ, а работников — от опасных условий во время демонтажа старых конструкций. После удара сооружение нуждается в ремонте, чтобы вновь полноценно выполнять эти задачи. Откладывать работы надолго нельзя: повреждения могут усилить риск коррозии стальной арки.

Почему работы необходимо завершить до 2030 года

По оценкам ЕБРР, ремонт и полное восстановление функциональности конфайнмента потребуют не менее 500 млн евро. Работы необходимо завершить к 2030 году. Одна из причин — защита стальной конструкции от коррозии. От состояния арки зависит её способность оставаться безопасной в течение всего предусмотренного срока эксплуатации.

Новый безопасный конфайнмент был спроектирован на 100 лет службы. Чтобы сооружение могло выполнять свои функции в течение этого времени, необходимо устранить последствия атаки и восстановить поврежденные элементы и системы. Именно поэтому сейчас важно не только закрыть места повреждений, но и вернуть укрытию необходимый уровень безопасности и функциональности.

«Большая семерка» призывает другие страны присоединиться к финансированию

Решение о выделении 260 млн евро было объявлено после встречи министров финансов стран G7 в ходе осенних собраний Международного валютного фонда и Всемирного банка в Бангкоке. В заявлении страны «Группы семи» выразили глубокую озабоченность рисками для ядерной безопасности, возникшими после российского удара. Они также подтвердили готовность мобилизовать средства для восстановления укрытия.

В то же время G7 призвала других международных партнеров присоединиться к финансированию. Это необходимо, поскольку общая стоимость ремонта, по предварительным оценкам, значительно превышает сумму, которую готовы предоставить страны «Группы семи».

Президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо поблагодарила страны G7 за поддержку и призвала международное сообщество внести свой вклад в восстановление сооружения. «ЕБРР благодарен странам «Группы семи» за их неизменное лидерство и приверженность ядерной безопасности в Чернобыле», — заявила Рено-Бассо. Она также сообщила, что банк созывает донорскую конференцию в Париже 9 ноября 2026 года. Ее проведут под совместным председательством Франции, Украины и ЕБРР. На встрече планируется обсудить дальнейшее финансирование срочного ремонта.

Какую роль в восстановлении ЧАЭС играет ЕБРР

Европейский банк реконструкции и развития координирует международные усилия по ядерной безопасности в Чернобыле с 1995 года. За это время банк помог привлечь более 2,5 млрд евро международных взносов. Значительную часть этой суммы предоставили страны G7. Кроме того, сам ЕБРР направил более 700 млн евро собственных средств на проекты, связанные с ядерной безопасностью и выводом объекта из эксплуатации.

Сейчас банк координирует поиск дополнительного финансирования для ремонта конфайнмента. Восстановление сооружения требует участия нескольких международных партнеров, ведь речь идет о значительных расходах и безопасности объекта, последствия аварии на котором имеют международное значение. Таким образом, страны «Большой семерки» готовы выделить 260 млн евро, но для полного восстановления конфайнмента ЧАЭС необходимо найти ещё значительные средства. Следующим шагом станет привлечение других доноров, чтобы завершить необходимые работы к 2030 году и вернуть сооружению полноценную функциональность. Об этом сообщил Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в четверг.

Еще 16 украинцев смогли выехать с временно оккупированных Россией территорий на подконтрольную Украине землю. Среди спасённых — женщина с ограниченной подвижностью и ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС, который потерял жену накануне эвакуации.

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