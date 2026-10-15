15 октября 2026 года правоохранительные органы задержали сотрудника департамента кадров Государственной таможенной службы Украины в рамках уголовного производства, возбужденного в конце мая по факту вымогательства и получения взяток.

Следствие установило, что группа должностных лиц организовала продажу вакантных должностей в Координационно-мониторинговой таможне с последующим освобождением от призыва.

К схеме был привлечён руководящий состав таможни — бывшие сотрудники налоговой милиции, которые решили найти себе применение на таможне:

* Николай Татарчук — и.о. руководителя Координационно-мониторинговой таможни (первый заместитель начальника);

* Александр Яровой — заместитель начальника этой же таможни;

* Геннадий Мельник — начальник управления таргетинга таможни.

В результате расследования правоохранительными органами 15 октября был задержан сотрудник департамента персонала Государственной таможенной службы с одновременным предъявлением ему подозрения. Его поймали на получении денег за трудоустройство человека на должность главного государственного инспектора отдела мониторинга рискованных операций Управления таргетинга.

В помещениях таможни были проведены обыски, в ходе которых у Николая Татарчука изъяли мобильный телефон. Кроме того, стало известно, что за несколько дней до задержания, 9 октября 2026 года, заместитель начальника таможни Александр Яровой задекларировал приобретение нового автомобиля Skoda Kodiaq. Он также известен как ценитель незадекларированных мотоциклов Harley-Davidson.

Источник: журналистское расследование Speccor.

Ранее руководительница управления таможенной стоимости департамента тарифов Гостаможслужбы Светлана Юхта уехала в Лондон и подала заявление об увольнении с 1 октября.

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