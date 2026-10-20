Директору компании предъявили подозрение в хищении более 10 миллионов в укрытии под Киевом

Правоохранители раскрыли схему хищения более 10,8 млн грн в ходе строительства противорадиационного укрытия для лицея в поселке Крюковщина Киевской области. В ходе обысков следователи зафиксировали роскошные интерьеры жилищ фигурантов и в настоящее время выясняют, связано ли это имущество с похищенными бюджетными средствами.

По данным полиции, компания-подрядчик привлекла к выполнению работ фиктивного субподрядчика без работников и техники, на счет которого перечислялись бюджетные средства для последующего обналичивания. Директору компании сообщено о подозрении в служебном подлоге и легализации имущества, полученного преступным путем.

Источник: Главное управление Национальной полиции в Киевской области.

Ранее прокуроры Львовской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении председателя горсовета Львовской области, ее заместительницы, исполняющей обязанности начальника отдела образования, и заместителя директора предприятия в связи с закупкой некачественного угля для учебных заведений, что привело к убыткам на сумму почти 2,3 млн грн. Кроме того, председателя горсовета обвиняют в получении неправомерной выгоды от подчиненных.

В Киеве перед судом предстанет бывший начальник управления образования Соломенской РГА в связи с закупкой электроэнергии для учебных заведений, повлекшей убытки на сумму более 5,4 миллиона гривен. Досудебное расследование по делу завершено, а обвинительный акт направлен в суд.

В сентябре 2025 года прокуратура ходатайствовала о розыске и задержании начальницы отдела Управления образования Днепровской РГА Ольги Дроздовой, обвиняемой по делу о закупке овощерезок и стульев для укрытий по завышенным ценам.

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