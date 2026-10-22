В Житомире остановили трамваи и троллейбусы из-за дефицита электроэнергии

В Житомире временно приостановили движение трамваев и троллейбусов из-за дефицита электроэнергии в энергосистеме. Нехватка мощностей связана с российскими обстрелами.

«Из-за сложной ситуации с электроснабжением до конца суток движение всего электротранспорта в Житомире будет приостановлено», — говорится в сообщении.

Кроме того, в Коростенском горсовете сообщили, что в общине отсутствует электроснабжение на неопределённый срок.

В Барановском горсовете также предупредили о возможном длительном отсутствии электроснабжения из-за обстрелов.

Об этом сообщил Житомирский городской совет в Facebook.

В Голосеевском районе Киева из-за атаки на энергообъекты перестали действовать графики отключений.

Ранее в ДТЭК объяснили, почему в Киеве не везде действуют графики отключений света.

Кличко ответил на вопрос об отключении света в доме, где у него есть квартира.

При средней температуре -10 °C зимой в Киеве электроэнергия может отсутствовать от 8 до 20 часов в сутки.

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