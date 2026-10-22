В Житомире остановили трамваи и троллейбусы из-за дефицита электроэнергии
В Житомире временно приостановили движение трамваев и троллейбусов из-за дефицита электроэнергии в энергосистеме. Нехватка мощностей связана с российскими обстрелами.
«Из-за сложной ситуации с электроснабжением до конца суток движение всего электротранспорта в Житомире будет приостановлено», — говорится в сообщении.
Кроме того, в Коростенском горсовете сообщили, что в общине отсутствует электроснабжение на неопределённый срок.
В Барановском горсовете также предупредили о возможном длительном отсутствии электроснабжения из-за обстрелов.
Об этом сообщил Житомирский городской совет в Facebook.
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