W Żytomierzu tymczasowo wstrzymano ruch tramwajów i trolejbusów z powodu niedoboru energii elektrycznej w sieci energetycznej. Niedobór mocy wynika z rosyjskich ostrzałów.

„Ze względu na trudną sytuację z dostawami energii elektrycznej do końca doby ruch wszystkich środków transportu elektrycznego w Żytomierzu zostanie wstrzymany” – czytamy w komunikacie.

Ponadto rada miejska w Korostenie poinformowała, że w gminie nie ma dostaw energii elektrycznej na czas nieokreślony.

Również Rada Miejska w Baranowie ostrzegła o możliwym długotrwałym braku zasilania z powodu ostrzałów.

Informację tę podała Rada Miasta Żytomierza na Facebooku.

W dzielnicy Hołosiejów w Kijowie, w wyniku ataku na obiekty energetyczne, przestały obowiązywać harmonogramy przerw w dostawach prądu.

Wcześniej w DTEK wyjaśniono, dlaczego w Kijowie nie wszędzie obowiązują harmonogramy przerw w dostawach prądu.

Kliczko odpowiedział na pytanie dotyczące przerw w dostawach prądu w budynku, w którym posiada mieszkanie.

Przy średniej temperaturze -10°C zimą w Kijowie przerwy w dostawach energii elektrycznej mogą trwać od 8 do 20 godzin dziennie.

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