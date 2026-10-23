Rzeczniczka ds. języka zwróciła się do Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) i Głównego Wywiadu Wojskowego (GUR) w związku z używaniem języka rosyjskiego podczas konfliktu w Kijowie

Pełnomocniczka ds. ochrony języka państwowego Olena Iwanowska skierowała zapytania do Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) oraz Głównego Wywiadu Wojskowego (GUR) po konflikcie z użyciem broni palnej w Kijowie, podczas którego ich pracownicy prawdopodobnie posługiwali się językiem rosyjskim. Rzeczniczka poprosiła służby specjalne o wyjaśnienie sytuacji i przypomniała o wymogach ustawodawstwa językowego.

Według rzeczniczki ds. języka podstawą do wystosowania pism było nagranie wideo z incydentu, które zyskało rozgłos. Podkreśliła, że pracownicy instytucji państwowych muszą przestrzegać przepisów, a kierownictwo powinno regularnie przypominać pracownikom o odpowiednich normach.

„Pracownicy instytucji państwowych muszą znać i przestrzegać wymogów ustawodawstwa, a kierownictwo – regularnie przypominać pracownikom o odpowiednich normach” – podkreśliła Iwanowska.

Poinformowała, że Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) oraz Główny Urząd Wywiadu (GUR) operatywnie odpowiedziały na zapytania i skomentowały sytuację. Obecnie w służbach specjalnych toczą się wewnętrzne dochodzenia, a pracownikom przypomina się o wymogach ustawodawstwa językowego.

„Prowadzą wewnętrzne dochodzenia i (jak przewidywaliśmy) upublicznianie nazwisk oraz konkretnych danych dotyczących pracowników tych instytucji państwowych jest raczej niemożliwe” – zauważyła Iwanowska.

Jednocześnie rzeczniczka praw obywatelskich nie sprecyzowała, czy wewnętrzne dochodzenia zostały zakończone i jakie decyzje podjęto na ich podstawie.

Komentując używanie języka rosyjskiego w sytuacjach ekstremalnych, Olena Iwanowska przyznała, że silny stres może powodować automatyczne przejście na język, w którym dana osoba od dzieciństwa przywykła myśleć i komunikować się.

„Nie oczekuję, że w samym środku walki osoba, wbrew swoim automatycznym reakcjom, będzie posługiwać się językiem protokołu służbowego” – wyjaśniła.

Jednocześnie Iwanowska podkreśliła konieczność rozróżnienia między komunikacją prywatną a oficjalną. W ramach działalności służbowej pracownicy instytucji państwowych muszą przestrzegać przewidzianych przez prawo wymogów dotyczących używania języka państwowego.

O tym Ivanovska opowiedziała w wywiadzie dla Censor.NET.

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