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Były jeniec Dmytro Chyliuk rozpoznał wśród uwolnionych żołnierza z tej samej celi, co on

UA NEWS 23 października 2026 18:01
Były jeniec Dmytro Chyliuk rozpoznał wśród uwolnionych żołnierza z tej samej celi, co on

Dmytro Chyliuk, dziennikarz uwolniony z rosyjskiej niewoli, poinformował, że podczas wymiany 23 października do domu powrócił żołnierz Ołeksandr Szczerbakow, z którym dzielili celę.

Chiluk zaznaczył, że Szczerbakow był ostatnim żołnierzem z ich celi nr 12 w Pakino, który został uwolniony z niewoli.

Jednocześnie dziennikarz podkreślił, że wielu cywilów, z którymi przebywał w niewoli, nadal pozostaje w niewoli. Wśród nich są czterej mieszkańcy obwodu kijowskiego, którzy przebywają w niewoli od ponad czterech i pół roku.

Źródło: profil Dmitrija Chyluka na Facebooku.

W ramach procesu negocjacyjnego 23 października Ukraina odzyskała z rosyjskiej niewoli 270 osób. Wśród nich — 261 żołnierzy i dziewięciu cywilów. Wymiana odbyła się z polecenia prezydenta Ukrainy przy udziale Sztabu Koordynacyjnego ds. Postępowania z Jeńcami Wojennymi.

Przypomnijmy, że Ukraina i Rosja przeprowadziły wymianę jeńców na zasadzie 270 za 270.

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