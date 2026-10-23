Бывший пленный Дмитрий Хилюк узнал среди освобожденных военного из своей камеры

Освободившийся из российского плена журналист Дмитрий Хилюк сообщил, что в ходе обмена 23 октября домой вернулся военнослужащий Александр Щербаков, с которым они находились в одной камере.

Хилюк отметил, что Щербаков стал последним военным из их камеры №12 в Пакино, которого освободили из плена.

В то же время журналист подчеркнул, что многие гражданские лица, с которыми он находился в плену, до сих пор остаются в плену. Среди них — четверо жителей Киевской области, которые находятся в плену более четырёх с половиной лет.

Источник: Facebook Дмитрия Хилюка.

В рамках переговорного процесса 23 октября Украина вернула из российского плена 270 человек. Среди них — 261 военнослужащий и девять гражданских лиц. Обмен был проведен по поручению президента Украины при участии Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

Напомним, что Украина и Россия провели обмен пленными по формуле 270 на 270.

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