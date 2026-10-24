Ukraiński choreograf i żołnierz Dmytro Dikusar po raz pierwszy od dłuższego czasu skontaktował się z nami z miejsca służby. Do Sił Zbrojnych Ukrainy wstąpił kilka lat temu. Dzisiaj, 24 października, Dikusar obchodzi urodziny. Pokazał również, jak obecnie wygląda.

„Chcę po prostu przypomnieć, że was kocham, i powiedzieć: wierzcie w zwycięstwo tak, jak ja w nie wierzę!” – podkreślił sławny jubilat.

Nawiasem mówiąc, przed rozpoczęciem pełnej inwazji Dmytro aktywnie rozwijał swoją karierę taneczną i brał udział w programach tanecznych, takich jak „Taniec z gwiazdami”. Jednak po 24 lutego 2022 roku postanowił wyruszyć na front.

Z okazji 41. urodzin Dmytro opublikował swoje nowe zdjęcie na Instagramie i zwrócił się do obserwujących.

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