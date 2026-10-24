Украинский хореограф и военнослужащий Дмитрий Дикусар впервые за долгое время вышел на связь со службы. Он вступил в ряды Вооруженных сил Украины несколько лет назад. Сегодня, 24 октября, Дикусар отмечает день рождения. Также он показал, как выглядит сейчас.

«Просто хочу напомнить, что люблю вас, и сказать: верьте в победу, как я в неё верю!» — подчеркнул знаменитый именинник.

К слову, до начала полномасштабного вторжения Дмитрий активно развивал свою танцевальную карьеру и участвовал в танцевальных шоу, например, в «Танцах со звездами». Однако после 24 февраля 2022 года он решил уйти на фронт.

В честь 41-летия Дмитрий опубликовал новую фотографию в Instagram и обратился к подписчикам.

День защитников и защитниц: какие украинские звезды и их дети служат в ВСУ

Читай нас в