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Новости Украина

Хореограф Дмитрий Дикусар впервые за долгое время вышел на связь с фронта

UA NEWS 24 Октября 2026 15:07
Хореограф Дмитрий Дикусар впервые за долгое время вышел на связь с фронта

Украинский хореограф и военнослужащий Дмитрий Дикусар впервые за долгое время вышел на связь со службы. Он вступил в ряды Вооруженных сил Украины несколько лет назад. Сегодня, 24 октября, Дикусар отмечает день рождения. Также он показал, как выглядит сейчас.

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«Просто хочу напомнить, что люблю вас, и сказать: верьте в победу, как я в неё верю!» — подчеркнул знаменитый именинник.

К слову, до начала полномасштабного вторжения Дмитрий активно развивал свою танцевальную карьеру и участвовал в танцевальных шоу, например, в «Танцах со звездами». Однако после 24 февраля 2022 года он решил уйти на фронт.

В честь 41-летия Дмитрий опубликовал новую фотографию в Instagram и обратился к подписчикам.

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