Видео: в Полтавской области 30 октября объявлен днём траура в связи с вражеским ударом по Кременчугу

В Полтавской области 30 октября объявлен днём траура в память о погибших в результате вражеского удара по Кременчугу. В городе враг нанес удары по двум объектам, в результате чего три человека погибли, а еще 32 человека получили ранения, среди них шестеро детей. В настоящее время девять пострадавших госпитализированы в стационарные отделения больниц.

В месте первого вражеского попадания повреждены многоквартирные жилые дома. Во втором месте пострадали частные дома и здание школы-интерната, где детей успели своевременно перевести в укрытие.

На местах происшествий работают все соответствующие службы и оперативный штаб. Коммунальщики и благотворительные организации оказывают местным жителям необходимую помощь для временного перекрытия поврежденных окон и потолков, ликвидация последствий продолжается.

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Источник: начальник Полтавской областной военной администрации Виталий Дякивнич.

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