Умерла олимпийская чемпионка и спортивная журналистка Людмила Радченко

29 октября на 95-м году жизни скончалась Людмила Радченко — финалистка Олимпийских игр в Риме и одна из известных украинских спортивных журналисток. Она заняла пятое место на Олимпиаде 1960 года, а после завершения спортивной карьеры более 40 лет работала в «Спортивной газете». О её смерти сообщил Национальный олимпийский комитет Украины.

Людмила Радченко посвятила значительную часть жизни легкой атлетике. Она выступала на соревнованиях высокого уровня, становилась чемпионкой СССР и Украины и представляла свою страну на Олимпийских играх. На Олимпиаде 1960 года в Риме Радченко соревновалась в прыжках в длину. Она заняла пятое место с результатом 6,16 метра. Это выступление стало одним из важнейших этапов её спортивной карьеры.

В легкую атлетику Людмила Николаевна пришла еще в школьные годы. Сначала она занималась спортивной гимнастикой, но впоследствии увлеклась прыжками. Именно эта дисциплина стала для нее основной на профессиональном уровне.

Более 40 лет в спортивной журналистике

После завершения карьеры спортсменки Радченко не отошла от спорта. Она получила журналистское образование и посвятила себя работе с текстами. Более 40 лет она работала в «Спортивной газете», где писала о соревнованиях, достижениях украинских спортсменов, тренеров и развитии различных видов спорта. За это время она стала опытным специалистом, хорошо знакомым со спортивной средой изнутри. Её собственный опыт выступлений помогал понимать спортсменов и тонкости соревновательного процесса. Радченко освещала не только лёгкую атлетику, но и другие спортивные дисциплины.

В Федерации легкой атлетики Украины ранее сообщали, что она проработала в «Спортивной газете» 42 года — до закрытия издания. Ее профессиональный путь стал примером многолетней преданности спортивной журналистике.

Помогла создать журнал «Легкая атлетика»

Вклад Людмилы Радченко не ограничивался работой в газете. Она также стояла у истоков создания журнала «Легкая атлетика» — специализированного издания, посвященного этому виду спорта. Журнал начал выходить в независимой Украине в 1990-х годах. Радченко присоединилась к его созданию и стала редактором. Издание публиковало материалы для специалистов и поклонников легкой атлетики и помогало развивать профессиональную спортивную прессу в Украине.

Она также участвовала в работе Национального олимпийского комитета Украины первых двух созывов и входила в президиум Федерации легкой атлетики Украины. За многолетний труд Людмила Радченко получила звание заслуженного работника физической культуры и спорта Украины. Её также наградили орденом княгини Ольги III степени за вклад в развитие физической культуры, спорта и олимпийского движения.

Национальный олимпийский комитет выразил соболезнования

В Национальном олимпийском комитете Украины отметили, что будут помнить Радченко за её профессионализм, преданность делу и любовь к спорту. «Преданность делу, профессионализм и любовь к спорту навсегда останутся в памяти коллег, спортсменов и всех, кто знал Людмилу Николаевну», — говорится в обращении НОК Украины.

Комитет также выразил соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам журналистки. Людмила Радченко совмещала две профессии — спортсменки и журналистки. Сначала она сама выходила на спортивную арену, а впоследствии десятилетиями рассказывала о тех, кто представлял украинский спорт. Ее работа оставила заметный след в спортивной журналистике и истории украинской легкой атлетики. Об этом сообщает НОК Украины.

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