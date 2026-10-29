АМКУ разрешил UPG взять под контроль часть заправок ANP и «Авиас»

Антимонопольный комитет Украины разрешил компании «Укрпалетсистем», развивающей сеть АЗК UPG, взять в аренду активы пяти компаний, чьи заправки ранее работали под брендами ANP и «Авиас». Комитет рассмотрел 14 заявлений и одобрил приобретение контроля над соответствующими активами посредством аренды. Часть этих автозаправочных станций UPG уже обслуживает.

29 октября Антимонопольный комитет Украины рассмотрел 14 заявлений частного предприятия «Укрпалетсистем» об аренде активов пяти компаний. По итогам рассмотрения комитет дал разрешение на приобретение контроля над этими активами путем аренды. Заявления касались активов пяти компаний: «Евротрейд экспо», «Ньюпорт холдинг», «Сириус голд», «Экотрейд компани» и «Альбиленд». Больше всего заявлений — семь — касалось активов «Евротрейд экспо». Еще три заявления подала компания в отношении активов «Ньюпорт холдинг». По одному заявлению касалось «Сириус голд» и «Экотрейд компани», а два — «Альбиленд».

В документах комитета конкретное описание части активов ограничено. В то же время профильное издание «НафтоРынок» сообщает, что речь идет об автозаправочных станциях, которые ранее работали под брендами ANP и «Авиас».

Кто стоит за компаниями

По данным «НафтоРынка», конечным бенефициарным владельцем всех пяти компаний является Юрий Киперман. Он — отец бизнесмена Михаила Кипермана, которого издание называет одним из бизнес-партнеров Игоря Коломойского. Ранее заправки этих компаний работали под брендами ANP и «Авиас». Теперь часть их активов переходит под управление UPG на условиях аренды.

Важно различать аренду и покупку. Разрешение АМКУ дает «Укрпалетсистем» возможность получить контроль над активами на условиях аренды, но само по себе не означает, что все заправки этих брендов стали собственностью UPG.

UPG уже арендует сотни заправок

Передача автозаправочных станций UPG происходит постепенно. Компания уже получала разрешения АМКУ на аренду заправок, связанных с этими и другими предприятиями. В частности, в январе 2026 года комитет рассматривал заявки UPG на аренду активов «Евротрейд экспо», «Ньюпорт холдинг» и «Сириус голд». В марте компания также получила разрешение на аренду активов десяти предприятий, среди которых были «Евротрейд экспо» и «Альбиленд».

По подсчетам «НафтоРынка», группа UPG в совокупности контролирует более 570 автозаправочных станций, которые ранее работали под брендами ANP и «Авиас». Часть из них компания приобрела, остальные получила в аренду. Эти цифры являются оценкой профильного издания. Таким образом, решение АМКУ от 29 октября стало очередным шагом в передаче заправок ANP и «Авиас» под управление UPG. Компания продолжает расширять сеть, получая разрешения на аренду активов различных юридических лиц. Об этом говорится в информации о решении, опубликованной на официальном сайте АМКУ. Об этом стало известно из решения на сайте Антимонопольного комитета Украины.

Антимонопольный комитет Украины заявил о возможном нарушении конкуренции на топливном рынке. Регулятор выявил, что ряд операторов АЗС и эмитентов топливных карт могли договариваться об условиях, которые влияли на участие компаний в закупках. АМКУ возбудил дело против 19 участников рынка и рекомендовал им устранить спорные ограничения из партнерских соглашений.

В Украине есть возможности для пересмотра и снижения стоимости топлива на автозаправочных станциях. Об этом во время заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады заявил председатель Антимонопольного комитета Украины Павел Кириленко.

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