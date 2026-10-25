Petycja w sprawie zakazu serwisu TikTok na Ukrainie nie uzyskała wymaganej liczby głosów
Petycja opublikowana na stronie internetowej Rady Ministrów Ukrainy, w której wzywano do ograniczenia i zablokowania działalności serwisu społecznościowego TikTok, nie zebrała wystarczającej liczby podpisów, aby rząd mógł ją oficjalnie rozpatrzyć. Po upływie trzymiesięcznego terminu zbierania podpisów inicjatywa uzyskała 289 podpisów z wymaganych 25 tysięcy.
Autorka petycji zwróciła się do Rady Ministrów z propozycją zainicjowania rozpatrzenia przez Radę Bezpieczeństwa Narodowego kwestii nałożenia sankcji na firmę ByteDance, a także zlecenia Służbie Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) i Państwowej Służbie Łączności Specjalnej opracowania mechanizmów technicznego blokowania platformy.
Ponadto dokument przewidywał ustawowy zakaz korzystania z aplikacji na urządzeniach urzędników państwowych, żołnierzy oraz pracowników obiektów infrastruktury krytycznej w celu ochrony bezpieczeństwa informacyjnego państwa w warunkach stanu wojennego.
Źródło: strona internetowa Rady Ministrów Ukrainy.
Parlament Europejski, idąc w ślady Komisji Europejskiej i Rady UE, zakazał korzystania z serwisu społecznościowego TikTok na urządzeniach służbowych i zalecił europosłom usunięcie aplikacji ze swoich telefonów.
Nowa Zelandia zakazuje korzystania z TikTok na urządzeniach mających dostęp do sieci parlamentarnej.