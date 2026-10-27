Rada Najwyższa rozpoczęła rozpatrywanie budżetu na rok 2027, do którego zgłoszono 5236 poprawek

27 października Rada Najwyższa rozpoczęła rozpatrywanie projektu budżetu państwa Ukrainy na rok 2027 w pierwszym czytaniu. Posłowie zgłosili do dokumentu rekordową liczbę 5236 poprawek, a głosowanie nad podstawą projektu zaplanowano na dzisiaj.

27 października Rada Najwyższa rozpoczęła rozpatrywanie projektu ustawy o budżecie państwa Ukrainy na rok 2027. Szczegóły dotyczące tego procesu przedstawiono w parlamencie.

„Obecnie Rada przystąpiła do rozpatrywania budżetu państwa” – poinformował poseł z komisji finansowej Jarosław Żelezniak, wyjaśniając etapy rozpatrywania:

najpierw przedstawienie projektu, następnie głosowanie (226+ głosów), aby przejść do rozpatrywania poprawek;

następnie — rozpatrzenie poprawek i głosowanie nad ich przyjęciem, po czym odbędzie się pierwsze czytanie.

„Procedurę rozpatrywania poparło 215 osób” – zaznaczył Żelezniak, doprecyzowując, że projekt budżetu państwa na rok 2027 jest rozpatrywany w pierwszym czytaniu.

Poseł zacytował również słowa swojej koleżanki, przewodniczącej parlamentarnej komisji budżetowej Roksolany Pidlasiej:

5 236 poprawek – to rekord ostatnich 24 lat. Aby je uwzględnić, potrzeba jeszcze 13,5 bln hrywien, czyli „prawie dwa budżety”;

uwzględniono 90 propozycji;

do drugiego czytania rząd otrzymał zadanie opracowania kwestii podwyższenia wynagrodzeń żołnierzy, podwojenia gwarancji państwowych dla kompleksu obronno-przemysłowego do 60 mld hrywien oraz zapewnienia żołnierzom mieszkań;

przewidzieć dodatkowe środki na leki dla osób cierpiących na rzadkie choroby, ponad już zapisane 21 mld hrywien.

„Głosowanie nad projektem budżetu – dzisiaj” – poinformował Żelezniak.

Wcześniej komisja budżetowa Rady Najwyższej poparła podwyżkę wynagrodzeń dla żołnierzy.

Komisja budżetowa Rady poparła również projekt ustawy o opłacie wojskowej.

Zelenski podpisał ustawę o cłu eksportowym na kamień, dzięki czemu budżet otrzyma pół miliarda rocznie.

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